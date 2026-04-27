Militär: So oft war die Bundeswehr an Thüringer Schulen

Jugendoffiziere mit spezieller Ausbildung

Den Daten zufolge gab es auch im laufenden Jahr bereits Bundeswehrauftritte an Thüringer Schulen - von 70 geplanten Terminen wurden 59 durchgeführt. In Oberhof gab es Anfang des Jahres einen Truppenbesuch, in Schleiz eine Informationsveranstaltung. Für die Besuche an Schulen gibt es bei der Bundeswehr Jugendoffiziere. Das sind speziell ausgebildete Soldatinnen und Soldaten, die von Schulen eingeladen werden können, um dort etwa Vorträge über Sicherheitspolitik zu halten oder den Auftrag der Bundeswehr zu erläutern.