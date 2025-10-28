Niederaichbach (dpa/lby) - Nach dem schweren Zwischenfall bei einer Großübung vergangene Woche im Landkreis Erding hat die Bundeswehr nach eigenen Angaben ihre Kommunikationswege überprüft und intensiviert. "Wir haben ein ureigenes Interesse daran, dass so etwas nicht wieder passiert", sagte General Sandro Wiesner zum Abschluss der mehrtägigen, bayernweiten Übung in Niederaichbach (Landkreis Landshut). Die Bundeswehr unterstütze die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in dem Fall, der "Gott sei Dank glimpflich abgelaufen" sei.