Militär-Großübung: Ermittlungen zu Schüssen bei Bundeswehrübung eingestellt

Erding - Ein Jahr nachdem ein Soldat bei einer Großübung der Bundeswehr in Erding bei München durch einen Polizeischuss verletzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Landshut das Vorermittlungsverfahren eingestellt. Nach Prüfung der Geschehnisse rund um die Bundeswehrübung "Marshal Power" sei die Behörde zu dem Ergebnis gekommen, dass weder Beteiligten seitens der Bundeswehr noch seitens der Polizei strafbares Verhalten vorzuwerfen sei, teilten die Anklagebehörde und das Bayerische Landeskriminalamt mit.