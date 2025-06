Mühlhausen/Bad Langensalza (dpa/th) - Kampfhubschrauber der Bundeswehr werden in den kommenden Tagen über dem Mühlhäuser Becken zu sehen sein. Es werden bis zu vier Fluggeräte vom Typ "Tiger" gleichzeitig in der Luft sein, teils auch in geringer Flughöhe, sagte ein Sprecher des zuständigen Kampfhubschrauberregiments im hessischen Fritzlar der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.