Militär: Bundeswehr will mit Kommunen über Krisenfälle reden

Erfurt (dpa/th) - Die Bundeswehr will mit Thüringer Kommunen über Aufgaben bei möglichen Krisenfällen reden. In den kommenden Monaten soll es Gespräche mit den Oberbürgermeistern und Landräten geben, was in den Regionen zu erwarten ist, sollte es zu einer militärischen Konfrontation unter Beteiligung der Nato kommen, kündigte der Kommandeur des Landeskommandos, Oberst Klaus Glaab, in Erfurt an.