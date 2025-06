Im Tiefflug können die Kampfhubschrauber auf einer Höhe von etwa 100 Fuß, das sind etwa 30,5 Meter, unterwegs sein. Geflogen werden soll den Angaben nach vor allem im nördlichen Teil Hessens. Aber auch in den angrenzenden Gegenden rund um Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) in Thüringen, Göttingen in Niedersachsen und Warburg (Kreis Höxter) in Nordrhein-Westfalen sollen die Übungen stattfinden. Es soll versucht werden, die Übungsgebiete stetig zu wechseln. Für etwaige Lärmbeschwerden gebe es ein Bürgertelefon.