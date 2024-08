Garching bei München - An der Christoph-Probst-Kaserne der Bundeswehr in Garching bei München sind Beschädigungen an einem Tor festgestellt worden. Die Schäden an einem Seitentor seien bei einer Überprüfung am Donnerstag aufgefallen, sagte ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin. Zuvor hatte "Business Insider" berichtet.