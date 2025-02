Milde bis warme Tage erwartet Kommt jetzt der Frühling?

Das ist die Wetterlage

In der Nacht lagen Temperaturen im Osten noch im zweistelligen Minusbereich - für den Westen sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag Höchstwerte von bis zu 15 Grad vorher. Am Freitag und am Wochenende soll es sogar noch milder werden: Am Niederrhein seien bis zu 19 Grad drin, so der DWD am Mittwoch.