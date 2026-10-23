Milchindustrieverband: Milchprodukte könnten 2027 teurer werden

Dresden - Milchprodukte könnten im kommenden Jahr nach Branchenangaben teurer werden. 2026 sei bisher ein durchwachsenes Milchjahr gewesen, teilte der deutsche Milchindustrieverband (MIV) auf seiner Jahrestagung in Dresden mit. Ob es tatsächlich zu Preiserhöhungen kommt, werden demnach Verhandlungen mit dem Einzelhandel zeigen.



Nachdem Landwirte 2025 für Milch mit über 52 Cent den zweithöchsten Milchpreis jemals erzielen konnten, folgte dieses Jahr ein Fünfjahrestief beim Preis, wie der MIV-Vorsitzende, Detlef Latka, sagte. Regional hat der Milchpreis den Angaben zufolge nur noch bei 30 Cent für die Landwirte gelegen.