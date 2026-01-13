Trennwände verhindern neugierige Blicke in die Milchhalle. Drinnen liegt Werkzeug auf einigen Tischen, die Möbel sind mit weißen Laken abgehangen. Das Café ist derzeit eine Baustelle. Nach mehreren Anfragen zu Caterings haben Mitglieder vom Buks Verein (Bunte Kultur Schmalkalden) und Helfer das Lager ausgeräumt. Hier soll eine Küche verbaut werden. Doch das ist nicht die einzige Sache, die sich im neuen Jahr ändert.