Milcherzeuger Weide oder nichts? EU-Verordnung bringt Bio-Bauern in Not

"Wir müssen die Menschen ernähren können"

Auch Jens Keim von der Interessengemeinschaft sagt: "Da ist Bewegung drin." Es gehe für etliche Familienbetriebe um die Existenz. "Es wäre fatal, wenn wir hier nicht eine Lösung hinbekämen." Gerade angesichts der Weltlage werde das Thema Ernährungssicherheit und -souveränität immer wichtiger, "wir müssen die Menschen ernähren können". Praxisferne Regelungen seien hier falsch.

Thomas Lang, Vorstand Landwirtschaft beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, betont, dass "Bio und Weidehaltung" zusammengehören. In vielen Regionen seien Öko-Landwirtinnen und -Landwirte die Ersten gewesen, die ihre Kühe konsequent weiden ließen. Der Verband fordert "Flexibilität" und auch Planungssicherheit für die Betriebe.

Was ist der Bio-Grundgedanke?

Landwirte wie Küfner oder auch Jens Keim von der Interessengemeinschaft wollen zeigen, dass es den Kühen im modernen, luftigen Stall auch gut geht. "Die Tiere können sich frei bewegen", erklärt Küfner. Sie bekämen Sonne und Regen ab, genau wie auf der Weide. Jedes Rind habe einen Fress- und Liegeplatz, von Frühjahr bis Herbst gebe es frisch gemähtes Gras zum Fressen.

Der Bio-Gedanke bedeute seit Jahrzehnten: kein Mineraldünger, kein Pflanzenschutz, mehr Platz für die Tiere. All das werde auf seinem Betrieb umgesetzt, sagt Küfner. "Und das ist auch bei Verbrauchern der Grundgedanke von Bio." Er könne nicht verstehen, dass er nur wegen des Weidethemas womöglich bald konventionell produzieren müsse. Die ökologische Landwirtschaft sei fest verankert auf dem Betrieb und in seiner Familie.

Dazu käme die momentane Preiskrise auf dem Markt für konventionelle Milch. Würden viele Biobetriebe zur Umstellung gezwungen, bedeute das noch mehr Milch auf dem Markt.