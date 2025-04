Mit Plattenbauten kennt sich die im Rhöndorf Klings ansässige H& H Immobilien Invest GmbH gut aus. „In Spitzenzeiten hatten wir fast 1000 Wohnungen in solchen Häusern im Bestand“, sagt Uwe Hüther, der gemeinsam mit Michael Happ die Geschäfte des Unternehmens führt. Oftmals habe man ganze Pakete solcher Immobilien aus Insolvenzen gekauft. In den letzten Jahren verkaufte man fast 500 Plattenbau-Wohnungen in Mecklenburg-Vorpommern wieder und reinvestierte den Erlös.