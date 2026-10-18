Elektrisierende Gitarrenklänge, opulent-virtous und sphärisch verhallend, pulsierende Drums mit höllischem Druck und ein zupackender Bass, dessen Spieler eindeutig die schönste und längste Haarpracht im Raum sein Eigen nennt. Es wurde wieder laut und heiß im ehrwürdigen Kulturvereinskeller am vergangenen Samstagabend. Denn mit „Miguel Montalban & The Southern Vultures“ gab es kompromisslosen Powerrock vom Feinsten auf die Ohren. Das Trio aus London, gegründet 2019, befindet sich gerade auf ausgedehnter Tour durch Deutschland und beehrte auch die Kurstadt mit einem exklusiven Auftritt. Miguel Montalban, der chilenische Wurzeln hat, erwies sich vom ersten Song an als wahrer Hexenmeister des Gitarrenspiels und ließ seine Finger rasant und ekstatisch zugleich über Saiten und Griffbrett flitzen, legte viel magischen Hall über seinen Sound und röhrte dazu mit klassisch-kratziger Rockstimme. Der einstige Straßenmusiker, der in Rom Jazzmusik studiert hat, ist im Internet eine Berühmtheit mit einer großen Anzahl an Followern.