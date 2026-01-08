Vor Auftakt des Prozesses gab es Warteschlangen und strenge Einlasskontrollen am Gerichtssaal.
Miguel-Prozess Wut über Ausschluss der Öffentlichkeit
Jolf Schneider 08.01.2026 - 08:59 Uhr , aktualisiert am 08.01.2026 - 10:30 Uhr
Großes Interesse an Prozess gegen vier junge Menschen zum Tod des jungen Miguel aus Zella-Mehlis vor dem Landgericht Meiningen. Gleich zu Beginn sorgt das Gericht für Unmut im Saal.
Vor Auftakt des Prozesses gab es Warteschlangen und strenge Einlasskontrollen am Gerichtssaal.