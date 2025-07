Migrationspolitik: Seehofer: Habe Merkels Buch nicht gelesen

Berlin - Ex-CSU-Chef Horst Seehofer, der sich mit der einstigen CDU-Vorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel heftige Kontroversen in der Migrationspolitik lieferte, hat deren Memoiren nicht gelesen. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte der ehemalige bayerische Ministerpräsident, er habe es weder gelesen noch stehe es in seinem Bücherregal. "Aber die Stellen, wo ich vorkomme, hat man mir erzählt", schob Seehofer hinterher. "Das Buch ist eine Autobiografie. Da ist es erlaubt, dass man sein Leben so schildert, wie man es selber gern sieht", sagte der 76-Jährige.