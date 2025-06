Berlin - Ex-Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält den von der neuen Bundesregierung eingeschlagenen Kurs in der Migrationspolitik mit Zurückweisungen auch von Asylsuchenden an den Grenzen für entscheidend, um die AfD auf Abstand zu halten. "In der Formel 1 würde man sagen: Die AfD ist auf Schlagdistanz. Wenn die Union Fehler macht und ihre Wahlversprechen nicht hält, kann die AfD zum Überholmanöver ansetzen", sagte der frühere bayerische Ministerpräsident der "Süddeutschen Zeitung".