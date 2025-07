Berlin - Zum zweiten Mal seit der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 schiebt Deutschland afghanische Staatsangehörige in ihr Herkunftsland ab. Ein Flugzeug mit 81 Menschen an Bord starte an diesem Morgen von Leipzig aus, bestätigte eine Sprecherin von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Es handele sich um vollziehbare Ausreisepflichtige, die strafrechtlich in Erscheinung getreten seien.