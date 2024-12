Migrationspolitik Merz will keine weiteren Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen

Berlin - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat mit Blick auf den Sturz des Machthabers Baschar al-Assad für einen Aufnahmestopp von Flüchtlingen aus Syrien plädiert. "In jedem Fall ist richtig, jetzt nicht weitere Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen", sagte er in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Denn diejenigen, die kommen, könnten auch Angehörige der Milizen von Assad gewesen sein und die können wir nun gar nicht in Deutschland gebrauchen." Merz wiederholte seine Forderung, dass an deutschen Grenzen zurückgewiesen werden müsse.