Wien - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat bei einem Arbeitsbesuch in Wien Rückendeckung für seine verschärfte Grenzpolitik erhalten. Österreich begrüße die robusteren Kontrollen, sagte sein Wiener Amtskollege Gerhard Karner von der konservativen ÖVP am Abend. "Es gibt den Spruch „Strenge Rechnung, gute Freunde". Ich sage: „Strenge Kontrollen, gute Freunde und gute Nachbarn"", so der Innenminister nach dem Treffen mit Dobrindt.