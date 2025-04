Herrmann legte auch Zahlen vor, wonach die Zahl der neu in Bayern angekommenen Flüchtlinge binnen Jahresfrist halbiert wurde. Die Zahl der neu angekommenen Flüchtlinge aus der Ukraine lag demnach im ersten Quartal bei 2.037 - im ersten Quartal 2024 waren noch 4.153 angekommen. Die Zahl der in Bayern angekommenen Asylbewerber sank von 7.573 im ersten Quartal 2024 auf 3.326 in den ersten drei Monaten dieses Jahres. Herrmann führte dies auf die bereits verschärften Grenzkontrollen zurück.