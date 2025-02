Migrationspolitik "Habeck oder Merz"? Merkel tut sich mit Antwort schwer

Auf die Frage: "Robert Habeck oder Friedrich Merz?", antwortet Merkel umständlich: "Ich bin jetzt CDU-Mitglied, ich bin vor allen Dingen überzeugt, dass die CDU, was die wirtschaftlichen Aufgaben...", Merkel wird von im Saal aufkommendem Gelächter und Applaus unterbrochen und setzt fort: "Wenn ich mir an die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes denke, ich wollte jetzt, also ich will hier, wenn es jetzt heißt Merz oder Habeck, dann muss ich sagen Merz, ähm, aber ich wollte noch 'ne Begründung dafür liefern." Man stehe wirtschaftlich vor gewaltigen Aufgaben "und da traue ich der CDU 'ne Menge zu".