Hinzu kommen weitere Ausreisen ohne Förderung vom Bund beziehungsweise solche mit einer Förderung, die ausschließlich von dem Bundesland gewährt wird, in dem der Ausländer seinen Wohnsitz hat.

Rund 52 Abschiebungen pro Tag

Aus Sicht von Bünger sind mehr als 50 Abschiebungen pro Tag immer noch viel zu viel. Sie sagt: "Trotz des Rückgangs erreichen mich viele Nachrichten über Familientrennungen, Abschiebungen von Kindern und Jugendlichen, die in die Schule gehören statt in den Abschiebeflieger oder Abschiebungen von kranken und pflegebedürftigen Menschen." Unter den Menschen, die in den ersten drei Quartalen dieses Jahres abgeschoben wurden, waren mehr als 1.500 Kinder und 380 Jugendliche.

Charterflüge nach Afghanistan

Falsch findet Bünger auch, dass die deutschen Behörden Menschen nach Syrien zurückschicken oder in das von islamistischen Machthabern regierte Afghanistan. Nach Afghanistan wurden in diesem Jahr mehr als 200 Männer abgeschoben, die Mehrheit von ihnen hatten in Deutschland Straftaten verübt. Umstritten sind die Sammelabschiebungen nach Afghanistan unter anderem, weil sich die Bundesregierung dafür mit den Taliban abstimmt, denen für die Abwicklung die Einreise von Personal gestattet wurde. In den Iran hat Deutschland zwischen Anfang Januar und Ende September laut Bundesregierung drei Menschen abgeschoben.

Im Oktober gab es einen Aktionstag unter dem Motto "Bundesweit gegen Abschiebewahn". Organisiert wurde er von verschiedenen Initiativen und Bündnissen. Die Proteste, unter anderem an den Flughäfen Leipzig/Halle, München und Frankfurt richteten sich gegen Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber, Abschiebehaft und den Ausbau der dafür nötigen Infrastruktur.