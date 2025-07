Migrationspolitik: Bisher 38 Asyl-Zurückweisungen an Bayerns Außengrenzen

München (dpa/lby) - Das von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verordnete Verfahren der Zurückweisung von Asylbewerbern an der Grenze hat in Bayern zunächst kaum Menschen von der Einreise abgehalten. Lediglich in 38 Fällen wurden Asylbewerber in den ersten sieben Wochen beim Versuch, von Österreich nach Deutschland einzureisen, zurückgewiesen, wie die Bundespolizeidirektion München mitteilte. An der Grenze zu Tschechien habe es in diesem Zeitraum keine einzige Zurückweisung von Asylbewerbern gegeben.