Migrationspolitik: Bayern stellt sich hinter Dobrindts Grenzkontrollen

Seit Oktober 2023 unterstützt die bayerische Grenzpolizei die Bundespolizei bereits an fünf Grenzübergängen, darunter Neuhaus am Inn und Selb. "Jetzt kommen sieben weitere dazu", sagte Herrmann. Ab sofort würde Bayerns Grenzpolizei unter anderem auch an den Grenzübergängen Eschlkam, Lindau-Ziegelhaus, Oberaudorf und Burghausen eingesetzt. Dafür würden auch zusätzlich Kräfte der Bereitschaftspolizei eingesetzt.