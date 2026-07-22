Migrationspolitik Abschiebungen im ersten Halbjahr leicht rückläufig

Trend insgesamt rückläufig

"Es ist zu beobachten, dass die Zahl der Abschiebungen bundesweit in diesem Jahr bislang zurückgegangen ist", teilte Innenminister Roman Poseck (CDU) mit. Dies habe vor allem zwei Ursachen. "Zum einen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Ende des vergangenen Jahres, durch die Anforderungen und Aufwände bei Abschiebungen gestiegen sind. Zum anderen der Rückgang der Flüchtlingszahlen und damit vor allem der erhebliche Rückgang sogenannter Dublin-Fälle." Nach dem Dublin-Verfahren sollen Flüchtlinge in den EU-Staat überführt werden, in dem sie zuerst registriert wurden.