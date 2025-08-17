Mit großem Interesse machte sich die Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz, Beate Meißner (CDU), am Freitagnachmittag auf den Weg zum 1. Sonneberger Volleyballclub 2004. Der Verein zählt zu den wenigen Sportgemeinschaften im Landkreis Sonneberg, die am Programm „Integration durch Sport“ des Landessportbundes Thüringen (LSB) teilnehmen. Vor Ort informierte sich Meißner über die gelebte Integrationsarbeit, sprach mit Verantwortlichen über aktuelle Herausforderungen und würdigte das Engagement der zahlreichen Ehrenamtlichen.