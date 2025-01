Seit der deutschlandweiten Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen zu Nachbarländern am 16. September 2024 wurden laut Bundespolizei in Bayern 214 Schleuser vorläufig festgenommen, 658 offene Haftbefehle konnten "als Beifang" vollstreckt werden. Außerdem seien so 30 Personen "aus dem links-, rechts- und ausländerextremistischen oder dem islamistischen Spektrum festgestellt" worden.