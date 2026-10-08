Migration: Weniger Menschen erhalten Leistungen für Asylbewerber

Erfurt (dpa/th) - Deutlich weniger Asylbewerber als noch vor zehn Jahren haben 2025 in Thüringen Hilfsleistungen erhalten. Ende 2025 bezogen 8.670 Menschen sogenannte Regelleistungen für Asylbewerber, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Im Jahr davor waren es 10.275 Menschen gewesen. Verglichen mit dem Höchststand Ende 2015 seien es sogar rund 20.000 Empfängerinnen und Empfänger weniger gewesen, so die Statistiker. Im Jahr 2015 flüchteten besonders viele Menschen aus Syrien wegen des damaligen Bürgerkriegs nach Deutschland.