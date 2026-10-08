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Migration Weniger Menschen erhalten Leistungen für Asylbewerber

Die Zahl der Menschen, die in Thüringen gesetzliche Unterstützung als Asylbewerber erhalten, ist deutlich gesunken. Welche Zahlen die Statistiker noch nennen.

Migration: Weniger Menschen erhalten Leistungen für Asylbewerber
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Die meisten Empfängerinnen und Empfänger kamen aus Syrien und Afghanistan. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Erfurt (dpa/th) - Deutlich weniger Asylbewerber als noch vor zehn Jahren haben 2025 in Thüringen Hilfsleistungen erhalten. Ende 2025 bezogen 8.670 Menschen sogenannte Regelleistungen für Asylbewerber, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Im Jahr davor waren es 10.275 Menschen gewesen. Verglichen mit dem Höchststand Ende 2015 seien es sogar rund 20.000 Empfängerinnen und Empfänger weniger gewesen, so die Statistiker. Im Jahr 2015 flüchteten besonders viele Menschen aus Syrien wegen des damaligen Bürgerkriegs nach Deutschland.

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Ein großer Teil der Empfänger stammte Ende vergangenen Jahres aus Syrien (1.940 Menschen) und aus Afghanistan (1.190 Menschen). Die Sicherheitslage in Syrien bleibt auch seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Baschar al-Assad Ende 2024 schwierig, mehrfach kam es zu Gewaltwellen etwa gegen Minderheiten. In Afghanistan besteht laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eine der größten humanitären Notlagen weltweit; dort regieren die islamistischen Taliban.

Viele aus Syrien und der Türkei

Rund 1.320 Asylbewerber hatten die türkische Staatsangehörigkeit, 675 besaßen einen Pass der Russischen Föderation und 395 die ukrainische Staatsangehörigkeit. Etwa 1.235 der Asylbewerber, die die gesetzliche Finanz- und Sachunterstützung erhielten, kamen aus Afrika. Die meisten Asylbewerber (4.955) waren in einer zentralen Geflüchtetenunterkunft untergebracht. 3.555 lebten in einer Gemeinschaftsunterkunft.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz umfassen laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Sachleistungen und einen monatlichen Geldbetrag zur Deckung der persönlichen Alltagsbedürfnisse. Wie genau die Leistungen aussehen, hängt vom jeweiligen Fall ab. Eine Rolle spielt etwa, ob es sich um Erwachsene oder Jugendliche handelt und wie die Menschen untergebracht sind - danach wird die jeweilige Summe angepasst.