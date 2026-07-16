München (dpa/lby) - Der Freistaat sieht sich beim geplanten Abbau von Unterbringungsplätzen für Asylbewerber auf einem guten Weg. Rund 15.300 Plätze seien im ersten Halbjahr bereits abgebaut oder gekündigt worden, teilte das Innenministerium in München mit. Vorgesehen sind für 2026 demnach mindestens 20.000 Plätze. Bis Ende 2027 sollen dann weitere rund 22.000 Plätze wegfallen. Um die Ausgaben deutlich zu senken, liege der Fokus weiterhin auf dem Abbau kostenintensiver Unterkünfte wie Hotels oder Notunterkünften, erläuterte Innenminister Joachim Herrmann (CSU).