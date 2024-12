Migration: Voigt fordert Rückführung nicht integrierter Syrer

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) spricht sich angesichts des Umsturzes in Syrien für die Rückführung syrischer Flüchtlinge aus. "Wir haben viele gut integrierte Syrer in Thüringen, die belegen, dass es viele gibt, die sich anstrengen und mittun wollen", sagte Voigt der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Diese Menschen seien herzlich willkommen. Es gebe aber auch viele nicht integrierte Syrer, die sich auch nach Jahren nicht in die Gesellschaft eingefunden hätten. "Es gibt keinen Grund mehr, warum sie hier sein sollten. Das Regime ist weg."