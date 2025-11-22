Migration und Soziales "Unliebsame Koalition" - Jusos sehen Angriffe auf SPD-Werte

Eisenberg (dpa/th) - Thüringens Juso-Chefin Sophie Ringhand sieht sozialdemokratische Überzeugungen in Thüringen in Gefahr. "Wir erleben ja nicht nur Angriffe der CDU auf unseren Sozialstaat - sei es bei der Ausgestaltung der Rente oder die Vorschläge im Hinblick auf die neue Grundsicherung", sagte Ringhand am Rande eines SPD-Landesparteitages in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis). In ihrer Rede auf dem Landesparteitag sprach sie von einer "unliebsamen Koalition". Auch in der eigenen Partei würden Grundüberzeugungen infrage gestellt. "Das sind zum Beispiel Pilotprojekte, wie sie in Nordhausen jetzt durchgeführt werden, wo man junge Arbeitslose mit dem Ordnungsamt zwingt, Arbeit aufzunehmen", sagte sie.