Migration und Sicherheit: Klingbeil: Alles prüfen, was der Sicherheit hilft

- Unbefristete Grenzkontrollen: Merz spricht sich dafür aus. Auch Kanzler Scholz will sie "so lange wie möglich", wie er am Dienstag sagte. Dabei geht es um die bereits bestehenden Kontrollstellen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, zu Tschechien und Polen, die nur befristet möglich sind, aber immer wieder verlängert wurden. Die Grünen sind für mobile Kontrollen im Grenzgebiet. Bisher gilt aber: Wer Asyl beantragen will, darf in der Regel auch ins Land.

- Ausreisearrest: Die Union verlangt, straffällige oder gefährliche abgelehnte Asylbewerber unbefristet festzuhalten, bis sie abgeschoben werden können oder freiwillig ausreisen. Kritiker sehen rechtliche Hindernisse.

- Aufnahmestopp für Afghanen und Syrer: Hierbei ist es ähnlich - die Union verlangt ein entsprechendes Signal, Kritiker halten das für rechtswidrig.

- Mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden im Internet: Klingbeil sagte: "Die Behörden müssen mehr Möglichkeiten bekommen, die Radikalisierungsstrukturen islamistischer Terroristen auch im Netz zu durchleuchten." Auch die Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz und Irene Mihalic schlagen dies in einem Positionspapier vor, das dem ARD-Hauptstadtstudio und der dpa vorliegt. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann sieht dabei die FDP als "Bremse", wie er dem Fernsehsender Welt sagte, insbesondere beim Zugriff auf Verkehrsdaten der Telekommunikation, der europarechtskonform möglich sei: "Wir haben hier eine FDP, die aus einem falsch verstandenen Rechtsstaatsgedanken Sicherheitsbehörden geschwächt hat."

- Bessere Vernetzung von Polizei und Nachrichtendiensten: Auch dafür sprechen sich Grünen-Fraktionsvize Notz und Parlamentsgeschäftsführerin Mihalic aus. Bei Union und SPD dürfte das gut ankommen.

- Schärferes Vorgehen gegen Hassprediger: Klingbeil forderte: "Hasspredigern auf Tiktok und anderen Netzwerken müssen wir den Saft abstellen. Die Provider und Internetplattformen haben die gesetzlichen Möglichkeiten und wenn sie sie nicht ausschöpfen, muss nachgeschärft werden."

- Ausreichende Finanzen und mehr Personal für Sicherheitsbehörden: Diese Forderung erheben sowohl Klingbeil als auch die beiden Grünen. Notz und Mihalic wollen das Thema innere Sicherheit daher als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern im Grundgesetz verankern.

Der Anlass der Debatte

Beim mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen hatte ein Angreifer am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen erstochen und acht weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Mordes und Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat. Diese hatte die Tat für sich reklamiert und ein Video eines Maskierten veröffentlicht, bei dem es sich um den Täter handeln soll. Er hätte eigentlich im vergangenen Jahr nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, was aber scheiterte.