Migration und Rückführungen Mehr als doppelt so viele Abschiebungen in die Türkei

Berlin - Aus Deutschland sind 2025 mehr als doppelt so viele Menschen in die Türkei abgeschoben worden wie im Jahr zuvor. Wie die Bundesregierung auf eine Frage der Linken-Abgeordneten Clara Bünger mitteilt, war die Türkei mit 2.297 vollzogenen Abschiebungen das Hauptzielland von Rückführungen. Damit ging etwa jede zehnte der insgesamt 22.878 Abschiebungen des vergangenen Jahres dorthin. Im Jahr 2024 waren 1.087 Menschen in die Türkei abgeschoben werden. Ein Jahr zuvor hatte es 875 Abschiebungen dorthin gegeben.