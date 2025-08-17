Migration und Kirche Kirchenasyl – Balanceakt zwischen Humanität und Recht

Laut evangelischer Landeskirche ist es eine Entscheidung des Geflüchteten, ob er in den Räumen der Kirchengemeinde bleibt, und nicht eine der Kirchengemeinde.

289 Fälle von Kirchenasyl 2024 in Bayern

Im vergangenen Jahr war die Zahl der Fälle von Kirchenasyl in Bayern etwas zurückgegangen. Der Freistaat verzeichnete 289 Fälle, nachdem es im Jahr zuvor 327 waren, wie das Bamf und das Innenministerium zu Jahresbeginn mitteilten. In den Jahren zuvor war die Zahl der Fälle jeweils gestiegen (2020: 110, 2021: 120, 2022: 230).

2024 wurden bundesweit 1.878 Dossiers für ein Kirchenasyl beim Bamf eingereicht. In nur einem Fall erkannte die Behörde demnach eine außergewöhnliche Härte an - und damit ist nicht das EU-Land für das Asylverfahren des Flüchtlings zuständig, dessen Boden er zuerst betrat, sondern Deutschland. Laut Bamf "stellen die gemeldeten Kirchenasylfälle nach fachlicher Einschätzung des Bundesamtes ganz überwiegend keine Härtefälle dar".