Migration und Flucht: 2.000 Menschen geschmuggelt - Schleuserbande enttarnt

Ausgangspunkt der Ermittlungen sei eine Grenzkontrolle im Oktober 2023 an der bayerisch-österreichischen Grenze gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Dabei hätten Beamte ein Fahrzeug angehalten, in dem zwei Schleuser und vier geschleuste Personen aus der Türkei saßen. Die Einsatzkräfte stellten die Handys der Verdächtigen sicher und werteten sie aus. So stießen sie den Angaben zufolge auf eine weit verzweigte Schleuserstruktur. Bei den Ermittlungen halfen demnach auch Polizeibehörden aus Serbien, Ungarn, Schweden, Dänemark und den Niederlanden.