Migration und Arbeitsmarkt: Mehr Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

Kamenz (dpa/sn) - Die Nachfrage von Menschen mit ausländischen Wurzeln nach einer Arbeit in Sachsen steigt. 2025 lagen den zuständigen Stellen insgesamt 2.824 Anträge auf Anerkennung einer Berufsqualifikation vor, die im Ausland erworben wurde, teilte das Statistische Landesamt mit. Das waren 117 beziehungsweise 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr. 1.136 im Ausland erworbene Abschlüsse und damit weniger als die Hälfte wurden als vollständig gleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt.