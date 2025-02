Kosten von mehr als 650 Millionen Euro

Piantedosi bestätigte nun in der Abgeordnetenkammer erstmals, dass die Regierung an "Lösungen zur Überwindung der bisher aufgetretenen Hindernisse" arbeite. In den Lagern in Shengjin und Gjader gebe es auch Möglichkeiten für "Rückführungsgewahrsam". Allerdings gibt es in Albanien Widerstand gegen solche Überlegungen.