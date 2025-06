Der völlig überladene Kleintransporter geriet jedoch in eine Kontrolle, raste vor der Polizei davon und krachte mit etwa 150 Kilometern pro Stunde in der Ausfahrt Waldkraiburg/Ampfing in die Leitplanke. Ein sechs Jahre altes Kind wurde aus dem Auto geschleudert, blieb auf dem Grünstreifen liegen und starb. Weitere sechs Migranten kamen ums Leben. Einer der Verletzten wird ein Leben lang ein Schwerstpflegefall bleiben, ein weiterer nie wieder arbeiten können.