Bei den Abschiebungen gab es hingegen ein deutliches Plus: Während im Jahr 2022 bis Ende Oktober noch 197 Menschen abgeschoben wurden, waren es im Jahr 2023 bereits 242. Im laufenden Jahr wurden nach Zahlen des Ministeriums 366 Menschen abgeschoben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein Plus von 51 Prozent und im Vergleich zu 2022 ein Plus von 86 Prozent.