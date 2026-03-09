Altenburg (dpa/th) - Im Altenburger Land wird nach einem neuen Standort für eine Asylunterkunft gesucht. Das Heim solle Platz für 220 Menschen bieten, teilte der Landkreis mit. Gesucht würden Interessenten, die eine geeignete Immobilie bereitstellen können und auch den Betrieb der Unterkunft übernehmen möchten. Aber auch Betreiber, die noch nicht über ein passendes Objekt verfügten, könnten sich bis Ende Mai beim Landkreis melden.