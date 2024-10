Migration Sieben Tote bei Schleusung - Angeklagter gesteht Fahrt

Laut Staatsanwaltschaft war der im syrischen Damaskus geborene Mann, der zuletzt in Österreich lebte, am frühen Morgen des 13. Oktober vergangenen Jahres mit den aus der Türkei und aus Syrien stammenden Migranten auf dem Weg von Österreich nach Bayern. Drei Scouts sollen in einem anderen Fahrzeug die Schleusung abgesichert haben.