Migration: Schleuser setzen drei junge Syrer in Grenzgebiet aus

Kiefersfelden (dpa/lby) - Ein Schleuser soll drei junge Menschen an der deutsch-österreichischen Grenze bei Kiefersfelden ausgesetzt haben. Sie waren in mehreren Etappen von der Türkei nach Deutschland gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Dabei mussten sie den Angaben zufolge zwei Tage auf der Ladefläche eines Lasters ohne Essen und Trinken ausharren. Für die Schleusung sollen die beiden Männer und die Frau jeweils 12.000 Euro bezahlt haben.