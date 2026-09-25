Migration: Sachsens Innenminister fordert Verschärfung des Asylrechts

Im vergangenen Jahr hatte bereits der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckhard Sommer, vorgeschlagen, individuelle Asylprüfungen durch humanitäre Aufnahmen über Kontingente zu ersetzen. Neben humanitären Gesichtspunkten könne hier auch die Integrationsfähigkeit des Arbeitsmarkts eine Rolle spielen. Er betonte, dass dies seine "persönliche Einschätzung" sei und er nicht als Bamf-Präsident spreche. Schuster begrüßte den Vorstoß damals als "sehr konstruktiven Debattenbeitrag" und argumentierte, mit einem humanitären Kontingentsystem könnte Deutschland eine "flexible Obergrenze" einführen.