Berlin - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hält es nach den AfD-Wahlerfolgen für geboten, die durch Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) ausgelöste Diskussion über die Veränderung des "Stadtbilds" fortzusetzen. Die Debatte, die Merz angestoßen habe, sei richtig gewesen, sagte Rhein der "Bild am Sonntag". Allerdings sei dann "vorschnell" gesagt worden: "Das darf man so nicht diskutieren." Rhein machte klar: "Doch, wir müssen es diskutieren, und wir müssen dann am Ende auch Lehren daraus ziehen."