AfD in drei Bundesländern Wahlgewinnerin

Ministerpräsident Rhein sagte, die Migrationskrise sei mit "großen Schritten" angegangen worden, aber noch nicht gelöst. "Wir haben selbstverständlich ein Problem, beispielsweise auch mit der Einwanderung in die Sozialsysteme. Das muss man so aussprechen und dann einer Lösung zuführen." Man habe auch ein Thema mit Kriminalität von zugewanderten Menschen. "Das macht doch gar keinen Sinn, diese Themen hinter einer Brandmauer zu verstecken oder sie nie mehr zu besprechen. Sie verschwinden ja dadurch nicht", sagte Rhein.