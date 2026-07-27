Migration: Protest gegen möglichen Abschiebeflug nach Afghanistan

Schkeuditz/Leipzig - Gegen einen möglichen Abschiebeflug nach Afghanistan regt sich in Leipzig Widerstand. Ein antirassistisches Bündnis in der Messestadt rief für heute zu Protesten am S-Bahnhof Flughafen Leipzig und am Dienstag in der Leipziger Innenstadt auf. Die Aktivisten gehen davon aus, dass eine halbe Stunde nach Mitternacht in der Nacht zum Dienstag eine Abschiebung mit einem Charterflug vom Flughafen Leipzig/Halle erfolgt. Eine offizielle Bestätigung der Behörden gab es dafür zunächst nicht.