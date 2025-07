Migration: Erste Geflüchtete sollen im August in Abschiebehaftanstalt

Erfurt/Arnstadt (dpa/th) - Sie gilt als ein zentrales Projekt der Brombeer-Landesregierung, nun soll die neue Abschiebehaftanstalt in Arnstadt im August in Betrieb gehen. Zunächst ist ab Freitag ein Probebetrieb geplant, kündigte Thüringens Migrationsministerin Beate Meißner (CDU) nach einer Kabinettssitzung in Erfurt an. Anschließend sei die Belegung der Einrichtung geplant: Ab dem 11. August sollen Abschiebehaftplätze genutzt werden können. "Wir werden mit zwei beginnen und die sukzessive, vielleicht wöchentlich, auffüllen", sagte Meißner.