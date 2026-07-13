Migration Poseck ist für regelmäßige Abschiebeflüge nach Syrien

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Innenminister kann sich bei Abschiebungen langfristig auch mehrere Charterflüge pro Monat von Deutschland nach Syrien vorstellen. Das Bundesinnenministerium hatte angekündigt, dass künftig monatlich bis zu drei solcher Flüge in das von den islamistischen Taliban beherrschte Afghanistan möglich seien. Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) sagte in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden: "Perspektivisch müssen wir auch mit Syrien so weit kommen."