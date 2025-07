Migration: Noch mindestens drei Klagen wegen Zurückweisungen

Gerichte in Aachen, Karlsruhe und München involviert

In Aachen hat nach Auskunft des dortigen Verwaltungsgerichts ein Türke geklagt, der aus Belgien einreiste und am Hauptbahnhof in Aachen kontrolliert wurde. Die Bundespolizei brachte ihn zurück an die belgische Grenze. Inzwischen hält der Mann sich hier auf und hat eine Anschrift in Deutschland. Allerdings muss das Aachener Gericht noch klären, ob man überhaupt örtlich zuständig ist.