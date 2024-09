Ankerzentren sollen Asylverfahren beschleunigen

Die 2018 in Bayern eingeführten Ankerzentren sind Erstaufnahmeeinrichtungen für neu ankommende Geflüchtete. In ihnen sollen die Arbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der Bundesagentur für Arbeit, der Jugendämter sowie der Justiz- und Ausländerbehörden gebündelt werden. Das soll die Asylverfahren und auch die Abschiebung derjenigen beschleunigen, die kein Bleiberecht bekommen.

Die Ankereinrichtungen in den sieben bayerischen Bezirken sind unterschiedlich organisiert. Während es beispielsweise in Oberbayern mehrere Zweigstellen gibt, hat Oberfranken nur eine zentrale Einrichtung. Gemeinsam ist allen Bezirken jedoch, dass die Menschen nach einem bestimmten Schlüssel auf die Kommunen verteilt werden, um in den Einrichtungen immer wieder Platz für weitere Neuankömmlinge zu schaffen. In den Kommunen werden die Menschen entweder in Gemeinschaftsunterkünften oder dezentral in Wohnungen untergebracht.