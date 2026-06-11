Erfurt (dpa/th) - Thüringen wird die verschärften EU-Asylregeln konsequent umsetzen. Das kündigte Migrationsministerin Beate Meißner (CDU) in Erfurt an. Dabei gehe es ihr auch um beschleunigte Verfahren. Mit dem neuen EU-Asylrecht soll das unkontrollierte Weiterziehen von Flüchtlingen verhindert werden. Es ermögliche frühere Identitäts- sowie Sicherheitsüberprüfungen. Außerdem solle ein besonderer Schutzbedarf von Geflüchteten schneller erkannt werden. Die neuen Regeln gelten von Freitag an in der Europäischen Union.